Conte con quella frase a Dazn si è tolto un sassolino dalle scarpe

vedi letture

Nella sua intervista post gara a Dazn, l'allenatore del Napoli Antonio Conte si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. "Abbiamo lanciato anche un messaggio per i secondi tempi. Nella ripresa siamo stati straripanti se qualcuno aveva qualche dubbio" ha detto l'allenatore del Napoli facendo riferimento alle critiche ricevute dalla sua squadra per la ripresa di Bologna e per l'analisi sulle difficoltà del Napoli dal 45' in poi.

Conte ha voluto far notare come la squadra contro l'Empoli sia stata precisa anche nella seconda parte di gara. Giocando anzi meglio, segnando altri due gol e sfiorandone diversi tra pali e parate di Vasquez. Come a dire: non esiste un problema secondo tempo per il Napoli.