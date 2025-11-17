Conte è arrivato a Castel Volturno: ambiente Napoli vuol voltare pagina

di Arturo Minervini

Antonio Conte è tornato a Castel Volturno dopo il permesso concordato con la società. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale: "L’allenatore azzurro, dunque, è tornato in Campania per guidare gli allenamenti dopo i giorni di permesso concordati con la società che lo hanno visto stare a Torino.

L’ambiente Napoli, quindi, si prepara a voltare pagina dopo la brutta sconfitta contro il Bologna in Serie A e il pareggio per 0-0 in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. All’orizzonte la sfida con la nuova Atalanta firmata Raffaele Palladino, che è subentrato al posto dell’esonerato Ivan Juric" spiega Di Marzio.