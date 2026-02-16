Podcast CdM, Zambardino: "Contro il Napoli fatte tante cose da manine che non si vedono"

vedi letture

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): “Marotta è un uomo che quando parla dà molti avvertimenti, ha questo stile. Possiamo star certi che l’attenzione mediatica su Bastoni diminuirà, non c’è alcun dubbio. Perché lui è un attento regista del volume dell’attenzione dei media”.

Marotta ha anche detto che l’Inter avrebbe perso lo scudetto l’anno scorso per un errore arbitrale: a cosa si riferisce? “Fa riferimento a Inter-Roma: al rigore mancato, al contatto con Bisseck protagonista. ‘Abbiamo perso lo scudetto di un punto, avessero dato il rigore…’. Ma in una partita in cui la Roma meritò nettamente la vittoria al di là di quell’episodio. Questo mi sembra veramente fuffa”.

Hai parlato di “settimana di vendetta” per ciò che è accaduto intorno a Vergara. Cosa intendi? “Se ricordate: Antonio Vergara è stato coperto di guano dai media, abbiamo ascoltato perfino Hernanes dire che Vergara e Bastoni sono giocatori indegni. Vergara messo sullo stesso piano di Bastoni. Poi alla fine della settimana il ‘caso Bastoni’ ci ha vendicato: abbiamo visto che tutta la fuffa su Vergara era una delle tante campagne che stanno colpendo il Napoli quest’anno. Stamattina mi trovate di cattivo umore”.

Perché questo “cattivo umore”? “Intanto ho fatto un conto: vorrei vedere se contro Juventus o Inter sono stati dati 13 rigori… E poi perché trovo che nei confronti del Napoli quest’anno ci siano state tante occorrenze, tante cose fatte da manine che non si vedono”.

Ti riferisci anche alle regole sul mercato e ai vincoli? “Sì. Fino all’ultimo momento, l’ultima cosa è stato il voto sulla possibilità di superare il vincolo sul mercato: è risultato chiaro che quella è una regola ‘ad aziendam’, come si diceva una volta. Una regola fatta contro il Napoli, per mettere i bastoni tra le ruote al Napoli”.

Eppure, dici, il Napoli sul mercato qualcosa l’ha azzeccata… “Gli è andata male anche qua, perché bisogna dire che Giovanni Manna – che qualcuno mette in discussione – i due ragazzi li ha visti proprio bene”.