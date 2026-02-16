Alisson ai tifosi: "Grazie del supporto, sono molto felice! Ora lavoriamo sodo”

Alisson ai tifosi: "Grazie del supporto, sono molto felice! Ora lavoriamo sodo"
Oggi alle 00:50
di Antonio Noto

Alisson Santos, MVP di Napoli-Roma e autore del gol del 2-2, esulta attraverso i canali social del club azzurro con un video-messaggio indirizzato ai tifosi: "Ciao tifosi! Sono molto felice per aver segnato il primo gol con la maglia del Napoli! Vi ringrazio tutti per il supporto, andiamo insieme avanti ora a lavorare sodo per lavorare e migliorare la nostra grande squadra! Forza Napoli, andiamo!".