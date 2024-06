Live Conte, è il giorno della presentazione: dalle 15 live su Tuttonapoli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 07:15 In primo piano

E' il giorno della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale. Il Napoli ha dovuto rispettare una serie di regole imposte dall’etichetta del luogo di interesse storico e artistico, a cominciare dal numero degli invitati (non più di 400 accreditati, provenienti da tutto il mondo). Potrete seguire la conferenza, come di consueto, anche in diretta testuale su Tuttonapoli.net