Video Grande entusiasmo per Conte: folla di tifosi ad accogliere il suo arrivo

vedi letture

È il giorno della presentazione di Antonio Conte e regna l'entusiasmo in casa Napoli. All'esterno di Palazzo Reale (dove si terrà la conferenza) una folla di tifosi ha accolto il tecnico intonando cori. Clicca qui per seguirla in diretta testuale su Tuttonapoli