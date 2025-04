Conte e il grande dubbio per Bologna: rischio esclusione eccellente

Una rosa ampia con tutti recuperati vuol dire scelte inevitabili con esclusioni eccellenti. Si gioca in undici e Conte riflette sulla formazione da dover schierare lunedì al Dall'Ara per il posticipo contro il Bologna. Il tecnico non sarà in panchina per squalifica, al suo posto pronto il vice Stellini.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, a proposito di formazione per il prossimo turno di campionato, il 31esimo, Conte recupera McTominay, altro assente con il Diavolo per un attacco influenzale: se i postumi risulteranno totalmente smaltiti, lo scozzese giocherà dal 1’ con ballottaggio tra Gilmour e Anguissa. Dunque possibile esclusione eccellente, almeno all'inizio.