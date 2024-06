Conte è lo ‘Sparaflash’ come Will Smith in MIB

© foto di sscnapoli

Che anno è? Probabilmente è l’estate del 2023, la stagione 2024 è come il Molise: non esiste. O meglio, non è mai esistita. L’abbiamo già rimossa, cancellata, eliminata. Spostata nel cestino della memoria, prontamente svuotato. È bastato un nome, un solo nome, un ‘Forza Napoli’ con l’accento leggermente salentino a riavvolgere il nastro.

“Posso avere la vostra attenzione, prego?” Così Tommy Lee Jones, socio di Will Smith nell’iconico film sugli alieni Men in Black, prima di usare il mitico aggeggio che cancella la memoria a breve termine. Così è accaduto a chiunque abbia seguito il Napoli nell’ultima terrificante stagione, Sparaflashati al punto da aver già eliminato tutto il disappunto per un anno allucinante.

Il miracolo di Aurelio De Laurentiis, l’unico a non aver dimenticato. Anzi. La scelta di Antonio Conte, ed il mostruoso investimento economico per portarlo alla corte azzurra, dimostra quanto il presidente sia stato ferito dagli errori commessi nel dopo scudetto. La proprietà ha riconosciuto i disastri compiuti all’interno di uno spogliatoio che, necessariamente, andava messo in riga con un tecnico dalla personalità ferrea. Uno come Antonio Conte capace, con un semplice video messaggio, di spazzare via dalla mente tutti i cattivi pensieri e riportare un incredibile entusiasmo nella piazza.

