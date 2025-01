Conte è sceso in campo per Garnacho: c'è l'accordo per il contratto, le cifre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 08:47 In primo piano di di

Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico si è speso in prima persona per convincere Garnacho