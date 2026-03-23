Conte fa più paura di Allegri: all'Inter tornano i fantasmi dello scorso anno

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Secondo il Corriere della Sera, la frenata dell’Inter ha rimesso tutto in discussione in vetta alla Serie A

La corsa scudetto torna ad accendersi. Secondo il Corriere della Sera, la frenata dell’Inter ha rimesso tutto in discussione in vetta alla Serie A, con Napoli e Milan di nuovo pienamente in corsa.

Il quotidiano sottolinea come i nerazzurri abbiano gestito male un passaggio delicato della stagione, anche per merito di una Fiorentina diversa rispetto a qualche settimana fa, capace di strappare un pareggio meritato. A pesare, però, sarebbero stati anche il calo di alcuni uomini chiave e un errore decisivo che ha inciso sull’andamento della gara.

Il Napoli fa più paura del Milan

In questo scenario, il Napoli viene indicato come la squadra che può creare più pressione rispetto al Milan di Allegri. Il riferimento è al finale dello scorso campionato, anche se Conte è ancora leggermente sotto il proprio cammino precedente, ha il vantaggio di poter contare sul recupero di tutti i titolari per il finale del campionato

Per il Corriere, l’Inter resta davanti ma non può più sentirsi al sicuro: il margine si è ridotto e, con esso, aumentano tensione e timori. Tradotto: il campionato, almeno tra le prime, è di nuovo apertissimo.