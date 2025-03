Conte ha deciso la formazione: c'è la scelta tra Neres e Raspadori

David Neres è a disposizione, ma Antonio Conte non sembra orientato a cambiare. Raspadori-Lukaku, quattro gol in due in nazionale, sono i grandi favoriti per la partita di domani contro il Milan. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il brasiliano ha recuperato, sarà tra i convocati, tornerà a essere un'arma preziosa per il Napoli, ma ora si va verso la linea della continuità con la coppia nata proprio dopo l'infortunio di Neres.

Per la sfida al Milan, dunque, si va verso la maglia da titolare per Raspadori e Lukaku, ancora insieme, per la sesta partita di fila, aspettando altre conferme dalla rifinitura. I due si cercano, si trovano e l'intesa cresce partita dopo partita ed Antonio Conte dovrebbe confermarli. Neres invece è l'ala che suggerirà prima o poi il ritorno al 4-3-3, ma già domani potrà tornare ad incidere a partita in corso, la specialità d'inizio anno. Queste dovrebbe essere le scelte del tecnico del Napoli per un match già da dentro o fuori.