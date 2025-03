Sky - Conte ha deciso: tra Neres e Raspadori ha scelto chi partirà dal 1'

Idee chiare in vista del Milan. Neres c'è, ma Conte non rinuncerà a Raspadori. Ci sarà ancora una volta lui accanto a Lukaku nel 3-5-2 dell'ultimo periodo. La conferma arriva dalla redazione di Sky Sport con Massimo Ugolini inviato a Castel Volturno: "Si avvicina la conferma degli undici che sono scesi in campo nelle ultime tre partite. Lukaku e Raspadori hanno dato segnali positivi, anche dalle recenti partite con le Nazionali. Neres dovrebbe partire dalla panchina. Deve ritrovare il ritmo partita, i prossimi minuti contro il Milan al Maradona saranno decisivi. Il brasiliano sarà convocato ma partirà dalla panchina".

