Conte ha fatto la formazione: un solo cambio rispetto all'Inter

Per Napoli-Roma, il tecnico degli azzurri Antonio Conte è orientato a confermare dieci/undicesimi della formazione che ha cominciato la sfida di San Siro contro l’Inter alla vigilia della sosta, con la sola novità di Lobotka al posto di Gilmour.

Il regista slovacco riprenderà il suo posto nel cuore della squadra dal primo minuto dopo cinque partite (quattro saltate per infortunio e una, quella con i nerazzurri, vissuta nella parte finale del secondo tempo). Per il resto, dicevamo, tutto uguale, con Olivera e non Spinazzola a sinistra. Lo scrive il Corriere dello Sport.