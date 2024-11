Conte ha scelto la formazione anti-Inter: la decisione su Lobotka

Oggi alle 08:12

Il Napoli si prepara ad affrontare una partita a dir poco impegnativa: stasera gli azzurri saranno di scena a San Siro contro l'Inter. Come Antonio Conte deciderà di affrontare i campioni d'Italia? Sotto il profilo delle scelte, della formazione che comincerà dal primo minuto la difesa del primato in classifica, Conte sembra orientato a insistere per la terza volta consecutiva sugli undici uomini che sono partiti dall’inizio sia a San Siro contro il Milan, sia domenica scorsa con l’Atalanta al Maradona.

Una decisione, quella venuta fuori dalle indicazioni, che tra l’altro contiene la conferma della tendenza venuta fuori negli ultimi giorni: Lobotka in panchina e Gilmour titolare per la quinta volta consecutiva. Lobo, però, è tornato tra i convocati dopo un’assenza prolungata dalla sosta precedente, quando rimediò la distrazione di primo grado a un muscolo flessore della coscia sinistra. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.