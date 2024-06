Conte: "Ho scelto Napoli per il progetto. Proposte dall’estero, ma c'era una promessa con ADL"

"A bocce ferme avremmo deciso se decidere di lavorare insieme o continuare ognuno per la propria squadra".

Perché ha scelto il Napoli? Antonio Conte ha risposto così ad una domanda che gli è stata posta nel corso della conferenza stampa di presentazione: "Ho scelto Napoli per il progetto, questo deve essere chiaro. Ho firmato un contratto di 3 anni, il presidente è stato molto chiaro in quello che potremo fare. Perché si ripercorrerà in base a delle situazioni che sono compatibili con il club. Il progetto di cui abbiamo parlato col presidente è cercare nel breve tempo pissibile il Napoli un'alternativa alle solite note. 14 anni che il Napoli è riuscito a rientrare in Europa, c'è stata una gestione giusta, si è vinto lo scudetto. L'anno scorso non è stata un'annata buona. Ci vorrà un po' di tempo e pazienza, io sono del 'chi ha tempo non aspetti tempo'. Cercheremo in tutti i modi di prenderci questa responsabilità. Questo è il progetto. Mi ha dato grande entusiasmo, ho sentito qualcosa in pancia. Non vedo l'ora di iniziare.

Dall'estero era arrivata qualche proposta anche interessante, ma c'era una promessa col presidente che ci saremmo rivisti. A bocce ferme avremmo deciso se decidere di lavorare insieme o continuare ognuno per la propria squadra. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto, nella voglia, nell'ambizione. Io, il presidente e tutto il club cercheremo di dare fondamenta solide per qualcosa di importante che duri nel tempo".