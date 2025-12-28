Conte, il discorso alla squadra: "Non mi fido della Cremonese! Si vince solo avendo fame"

di Pierpaolo Matrone

L’edizione odierna de Il Mattino analizza l’avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Cremonese, in programma oggi alle 15 allo stadio Zini. Al centro c’è l’approccio prudente e determinato di Antonio Conte, che non vuole cali di tensione dopo il trionfo in Supercoppa.

“Non mi fido: si vince solo avendo fame”, il messaggio trasmesso alla squadra. Una vittoria chiuderebbe un anno storico con un altro successo, spezzerebbe il tabù delle trasferte (sette ko stagionali) e dimostrerebbe che la Supercoppa non ha appagato il gruppo. Il Napoli sa che superare le due milanesi non è semplice, ma vuole provarci. Chissà se è la domenica giusta.