Conte, il discorso alla squadra: "Non mi fido della Cremonese! Si vince solo avendo fame"
L’edizione odierna de Il Mattino analizza l’avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Cremonese, in programma oggi alle 15 allo stadio Zini. Al centro c’è l’approccio prudente e determinato di Antonio Conte, che non vuole cali di tensione dopo il trionfo in Supercoppa.
“Non mi fido: si vince solo avendo fame”, il messaggio trasmesso alla squadra. Una vittoria chiuderebbe un anno storico con un altro successo, spezzerebbe il tabù delle trasferte (sette ko stagionali) e dimostrerebbe che la Supercoppa non ha appagato il gruppo. Il Napoli sa che superare le due milanesi non è semplice, ma vuole provarci. Chissà se è la domenica giusta.
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
