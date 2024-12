Conte, il 'nulla cosmico' di Marotta e Gasperini sullo sfondo

vedi letture

Scontro dialettico ormai su ogni fronte tra Antonio Conte e Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Questo il commento del Corriere dello Sport alle parole del tecicno del Napoli: "Il triangolo no. Marotta, secondo Conte, non l’aveva considerato. «Il Napoli è favorito per lo scudetto», ha detto lunedì al Gran Galà Aic il presidente dell’Inter. Rispetto alla sua squadra e a tutte le altre, schiacciasassi Atalanta compresa. E così, beh, come trasformare una tranquilla vigilia di Coppa Italia nel quinto set di un match sempre più stuzzicante inaugurato sull’erba di San Siro, dopo il caso Var sul rigore poi sbagliato da Calhanoglu nello scontro diretto, e divenuto ormai itinerante. Su tutti i campi del regno.

Ridacchia. E poi va subito a rete: «Il direttore può dire quello che vuole: conoscendolo, perché abbiamo lavorato insieme, se l’Inter non vincesse lo scudetto non sarebbe molto contento e non considererebbe buona la stagione. L’Inter non ha due squadre, ma due e trequarti. Stiamo parlando del nulla cosmico. In più si stanno concentrando tanto su di noi e non vedono forse chi può essere veramente quella che può dare fastidio». Si riferisce alla Dea di Gian Piero Gasperini. Il Gasp. Il terzo che però è secondo in classifica alle spalle del Napoli, a -1, in attesa che l’Inter e la Fiorentina giochino il recupero. L’indirizzo ce l’ha. Ce l’hanno tutti".