Live Conte in conferenza: "Andati oltre anche alle mie aspettative. Sabato rigiochiamo, vorrei capire chi ha avuto questa brillante idea..."

vedi letture

Al termine della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. E su Radio TuttoNapoli puoi ascoltarla o vederla

23.44 - Inizia la conferenza stampa.

Grandissima prova d'orgoglio, c'era il margine per gestire e capitalizzare il vantaggio? "Sai capitalizzare... La differenza è stata come sono state capitalizzate le occasioni. Potevamo fare molto di più nell'ultimo terzo e vincere. Dispiace perchè abbiamo fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di visfa e non era facile contro il Chelsea, in un momento nostro di grandissima difficoltà. Avere solo il cambio di Beukema e Gutierrez, con Lukaku solo pochi minuti, ma apprezzata la prestazione. Oggi siamo in grande difficoltà numerica, non dimentichiamo che sabato giocheranno gli stessi. Chi ha avuto la brillante idea di metterci sabato visto che c'è una settimana libera. Mi lascia perplesso, difficoltà su difficoltà. I ragazzi sono andati oltre anche alle mie aspettative. E' frutto del gran lavoro che si sta facendo nonostante le grandi difficoltà".

Dall'emergenza hai trovato Vergara che ha stupito. "Penso che il compito nostro è sempre quello di trovare soluzioni soprattutto quando ci sono difficoltà, che quest'anno sono tante sin dal ritiro. Siamo contenti di Vergara, è un ragazzo che arrivato a luglio e lavorando tatticamente e fisicamente sta avendo una crescita importante. Sicuramente se ci fossero stati Anguissa e De Bruyne avrebbero giocato loro stasera. Lui sta crescendo, deve mantenere i piedi per terra e continuare a darci una mano. Sabato rigiocheremo e saremo ancora gli stessi. Bisogna andare avanti. Oggi sono molto orgoglioso di quello fatto da questi ragazzi. Conoscendo il Chelsea e la nostra condizione c'era il rischio di fare una brutta figura in casa nostra. I ragazzi hanno fatto una prova d'orgoglio stupenda. Risultato molto bugiardo".

Rammarico per come è andata questa Champions? "La qualificazione sicuramente è stata persa a Copenaghen. Sono situazioni dove già in grande difficoltà numerica domini, fai gol, giochi in 11 contro 10 e nel secondo, non si sa perchè, permetti di pareggiarla. Una squadra con maturità e cattiveria l'ammazzi la partita. L'abbiamo pagato a caro prezzo. Abbiamo dimostrato che in Champions ci possiamo stare benissimo. Ora dobbiamo cercare di qualificarci per la prossima Champions, non sarà facile, per cercare un altro step in avanti".

Dove iniziano i problemi e dove finiscno? "E' inevitabile che quando c'è un insuccesso ci sono diverse componenti. Potevi fare di più, anche se non puoi fare niente se perdi 11-12 giocatori. Non ti puoi fossilizzare a pensare, abbiamo dovuto affrontare la situazione con questi giocatori e il grupo è cresciuto. L'abbiamo dimostrato stasera, non solo tattico ma a livello di appartenenza e di amor proprio per quello che si fa".

Il Napoli esce dalla Champions con una squadra superiore a differenza di PSV, Eintracht e Copenaghen. "C'è sicuramente un rimpianto viste le prestazioni di stasera e del primo tempo di Copenaghen. Se però mi chiedi il livello nostro di 12-13 giocatori, fai fatifa ad andare avanti in Champions. Noi stiamo andando avanti tenendo la barra dritta, ma noi non siamo partiti con questa rosa, la qualità non era questa. Se fate l'analisi della rosa, ti metti le mani nei capelli e dici: 'Speriamo in Dio'. Invece grazie a questi ragazzi e alla crescita che stanno dimostrando stiamo tenendo la barra dritta. Chi la terrebbero in questa situazione? Nessuno secondo me".

00.00 - Termina la conferenza stampa.