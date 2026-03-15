Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG
Il futuro della Salernitana potrebbe presto cambiare. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, emergono segnali concreti su una possibile svolta societaria. Pur senza comunicazioni ufficiali, ci sarebbero i presupposti perché il club granata passi di mano nelle prossime settimane. L’attuale proprietario Danilo Iervolino avrebbe infatti firmato un preliminare di vendita con l’imprenditore Cristiano Rufini, alla guida dell’azienda Olidata, pronto a investire direttamente nel progetto sportivo.
Garanzie alla FIGC e possibile nuovo assetto dirigenziale
Per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione mancherebbe ancora il versamento di una fideiussione da 6 milioni di euro richiesta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio come garanzia. La scadenza è fissata per la seconda metà di aprile, ma le parti coinvolte vorrebbero accelerare i tempi per arrivare alla fumata bianca il prima possibile. In caso di cambio di proprietà, è probabile anche una riorganizzazione della struttura dirigenziale, con il possibile coinvolgimento di Angelo Fabiani nel ruolo di direttore generale. La giornata di lunedì potrebbe essere decisiva per capire gli sviluppi della trattativa. A riportarlo è TuttoSalernitana.
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