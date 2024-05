Conte in sintonia con ADL sul mercato: stanziato il budget

Il Corriere dello Sport chiarisce come ci sia già piena sintonia tra l'allenatore leccese e la politica di Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte e le richieste di mercato: è un tema che sta facendo molto discutere nei giorni del suo probabile arrivo al Napoli. Tutti si chiedono che tipo di richieste farà il tecnico ad Aurelio De Laurentiis, ma il Corriere dello Sport chiarisce come ci sia già piena sintonia tra l'allenatore leccese e la politica di Aurelio De Laurentiis: "Conte è consapevole del possibile addio di Osimhen, sa bene che la clausola da oltre cento milioni è un prezzo esposto per i club che vorranno approfittarne. Proprio da quella cifra si ripartirà per il mercato. La priorità sarà l'arrivo di un sostituto all'altezza.

Conte conosce bene la politica societaria del Napoli e sa che senza Champions bisognerà fare attente valutazioni, ma anche De Laurentiis - che l'ha scelto - è consapevole delle ambizioni del tecnico e delle sue richieste. Sul mercato si troverà un punto d'intesa tra le idee di Conte, che ha avuto garanzie sul progetto, e le strategie del club, attento a non sforare il monte ingaggi, abile negli anni a rispettare determinati parametri arrivando comunque alla vittoria, come dimostrato dallo scudetto. Acquisti mirati ma precisi per rinnovare l'undici titolare e affidare a Conte un organico che possa assomigliargli" si legge.