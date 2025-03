Conte non cambia: con la Fiorentina la conferma del modulo e del doppio play

Antonio Conte conferma il 3-5-2, il modulo inaugurato contro la Lazio all'Olimpico e confermato con Como e Inter. Secondo il Corriere dello Sport si ripartirà dalla difesa a tre domani contro la Fiorentina, considerando anche l'ottima prova di sabato scorso contro l'Inter che quindi ha convinto l'allenatore del Napoli a non toccare nulla della formazione scesa in campo al Maradona una settimana fa.

Si ripartirà dallo stesso spirito, atteggiamento e, come detto, dal vestito tattico che vedrà ancora una volta Raspadori agire accanto a Lukaku. Mazzocchi, Neres e Anguissa saranno ancora out per infortunio, a centrocampo ci sarà McTominay - che in settimana è stato un po' affaticato - con la conferma del doppio play, quindi Gilmour accanto a Lobotka. Nessun dubbio su Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno dietro e Politano da una parte e Spinazzola dall'altra.