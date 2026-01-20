Conte non cambia il Napoli: una sola novità rispetto al Sassuolo

Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale di sabato con il Sassuolo, nove assenti in totale e un uomo in più in panchina: Lukaku. Il ritorno di Big Rom è di certo la migliore notizia di un’altra vigilia agitata: Conte ha perso anche Politano e Rrahmani, ma Romelu ora può davvero rappresentare una soluzione a gara in corso.

Non gioca in assoluto dal 14 agosto 2025, giorno dell’infortunio al retto femorale sinistro rimediato in amichevole, mentre l’ultima partita ufficiale risale alla notte scudetto del 23 maggio. Per quel che riguarda gli undici titolari, dicevamo, Buongiorno sostituirà Rrahmani, mentre Vergara debutterà dall’inizio anche in Champions nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund con Elmas, recuperato dall’influenza. Lo riporta il Cds oggi in edicola.