Infortunio Vergara, bordocampista Dazn svela: "Problema non accusato solo oggi"
"Alla fine del primo tempo l’ha costretto ad uscire, sarà da valutare nei prossimi giorni".
Infortunio per Antonio Vergara uscito all'intervallo di Napoli-Torino per un fastidio accusato alla pianta del piede. Alessio De Giuseppe, bordocampista DAZN, ha svelato la prima diagnosi sulle condizioni dell'attaccante azzurro: "Per Vergara si tratta di fascite plantare, un problema che probabilmente non ha accusato solo oggi. Alla fine del primo tempo l’ha costretto ad uscire, sarà da valutare nei prossimi giorni".
