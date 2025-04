Conte non ha ancora scelto il sostituto di Neres: spunta idea del passato

vedi letture

L'allenatore del Napoli Antonio Conte sta studiando giorno dopo giorno la migliore soluzione tattica da proporre contro Vanoli, suo ex collaboratore tecnico per quattro anni tra Nazionale, Chelsea e Inter. Soluzione alternativa all'assenza ormai solita di David Neres, ko per infortunio.

La prima idea è Raspadori e passaggio al 4-4-2 o 4-2-4. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. La soluzione a due punte è una, non l’unica: l’altra possibilità egualmente possibile è la conferma del tridente con Spinazzola a sinistra del tris con Lukaku e Politano. Come a Monza, insomma. Il 4-3-3, del resto, è stato il sistema di gioco attraverso cui il Napoli ha costruito le sue fortune.