Conte non vuole stravolgere la difesa: ecco perche sceglierà Juan Jesus

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:25 In primo piano

"Al posto di Alessandro Buongiorno il candidato più credibile appare Juan Jesus, che fin qui ha giocato una partita in campionato da titolare: la trasferta di Verona, arrivò una sconfitta che lasciò basito proprio Antonio Conte". Così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulla possibile scelta in difesa in vista della trasferta a Marassi.

"C’erano, però, ancora le scorie della passata stagione con un Napoli che aveva chiuso al decimo posto al termine di un campionato davvero deludente e con tre cambi di allenatori. Può tranquillamente sostituire Buongiorno, non cambiando modulo e soprattutto evitando altri stravolgimenti tattici che potrebbero solo nuocere alla squadra. Ci sono delle alternative, come Rafa Marin, oppure Olivera centrale. Ma il tecnico non sembra intenzionato a fare esperimenti".