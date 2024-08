Conte ora ha fretta, il 9 è un'urgenza: Lukaku attende e rifiuta ogni altra offerta

E' il giorno dell'ultimo test estivo contro il Girona e tra una settimana comincerà ufficialmente la stagione con i trentaduesimi di Coppa Italia. Tra quindici giorni, invece, a Verona con l'Hellas andrà in scena la prima giornata di campionato e resiste il dubbio legato al centravanti. Al momento rappresenta un quesito e tra un po' potrebbe trasformarsi in un dilemma pericoloso, scrive il Corriere dello Sport raccontando che Antonio Conte comincia ad avere certe inevitabili urgenze:

"ha stravolto la squadra in ventidue giorni di lavoro restituendole anima, corpo, identità, gioco e personalità: la crescita è stata graduale fino al Brest, squadra da Champions letteralmente surclassata nel primo tempo e poi messa sotto e gestita. E' molto soddisfatto del lavoro in campo e delle prime operazioni della società sul mercato. Ma ora inizia ad avere una certa fretta di scoprire una serie di cose. A cominciare dal volto del centravanti di una squadra che al momento, considerando i dubbi sul futuro di Osimhen, Simeone e Cheddira può contare sulla certezza di nome Raspadori". In attesa di Lukaku: "che vuole tornare da Conte e aspetterà il Napoli fino all'ultimo istante utile, non considera altre offerte e si sta allenando da solo a Cobham per farsi trovare pronto quando destino e destinazione di Victor saranno chiariti".