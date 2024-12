Conte pensa già al 2° round: già decisi 11 cambi per domenica

Una curva molto pericolosa che il Napoli proverà ad affrontare come un rettilineo, con la formazione che finora ha viaggiato a duecento all'ora

E ora, il secondo round: tra due giorni per tre punti fondamentali che magari non diranno tutto ma potrebbero dire tantissimo sul futuro della corsa scudetto nel gruppone di testa. Il Corriere dello Sport scrive delle possibili scelte di Conte per la sfida in campionato con la squadra di Baroni: "Napoli e Lazio si incontreranno di nuovo domenica al Maradona in un campionato che la squadra di Conte comanda in solitaria al primo posto da nove giornate. Quella di Baroni, dopo la sconfitta con il Parma, è scivolata a -4, e ciò significa che da un lato avrà l'occasione di portarsi nuovamente a -1 dagli azzurri, e dall'altro potrebbe ritrovarsi anche a -7 dalla vetta.

Rispetto a ieri, secondo i piani che Conte comincerà a provare da oggi a Castel Volturno, dall'inizio ci saranno Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; Politano, Lukaku e Kvaratskhelia nel tridente.