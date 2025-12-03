Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r, le pagelle: bravo Vergara, Lucca si sblocca (ma viene fischiato). Bene Spina, la decide Vanja

Milinkovic-Savic 7,5 Poco impegnato per un’ora di gioco, poi il Cagliari fa i cambi e si fa più pericoloso. Non può nulla su Esposito. Nella lotteria dei rigori tira una sassata e ipnotizza Luvumbo.

Beukema 6 Usato anche per iniziare l’azione, conferma di vivere un momento di serenità.

Juan Jesus 6,5 Si piazza al centro della difesa e gestisce le situazioni con tranquillità. Freddissimo dagli undici metri.

Olivera 6 Viene piazzato sul centro sinistra della difesa, come nel finire dello scorso anno, e non demerita. Dal 74’ Lang 6 - Perfetto sul rigore.

Mazzocchi 6 Gioca la prima da titolare in stagione e avrebbe potuto sfruttare meglio l’occasione in fase di spinta. Dal 70 Buongiorno 6,5 Con aggressività, tocca lui segnare il rigore decisivo.

Vergara 6,5 Si prende una maglia da titolare la sfrutta alla grande. Suo l’assist al bacio per l’1-0 di Lucca. Una gran bella risposta. Dal 74’ Neres 5 - Ha la palla buona al 91’, ma Caprile salva tutto. Calcia malissimo il rigore che poteva chiudere la contesa.

Elmas 6,5 Si adatta al ruolo di interno di centrocampo e si mostra come al solito intraprendente. Sempre pericoloso sui calci piazzati, tira un rigore perfetto nella lotteria finale.

Spinazzola 6,5 Torna dopo i fastidi della pubalgia e fa vedere già uno stato di forma che è una delle notizie migliori della serata. Anche lui impeccabile dal dischetto.

Politano 5,5 Torna titolare dopo tre gare e fatica a entrare in ritmo. Non affonda in alcune situazioni in cui potrebbe.

Ambrosino 6 Sprint al 22’ molto interessante, costringe Luperto a stenderlo e beccarsi il giallo. Gioca in un ruolo non suo e si impegna. Dal 60’ McTominay 5,5 - Entra ed è lo sfortunato protagonista del tocco che libera Esposito. Ha l’occasione del riscatto, ma Caprile salva.

Lucca 6,5 Una grande occasione per lui dal 1’. Una buona progressione al 17’, ma calcia male. Si riscatta sul bel cross di Vergara, che infila di testa in porta. Esce tra abbondanti fischi, probabilmente per la palla persa sull’inizio azione dell’1-1. Onestamente, eccessivi. Dal 70 Hojlund 6,5 Entra subito con gran voglia, bravo dal dischetto.

Conte 6,5 Deve fare massiccio turnover, ed era praticamente obbligato. Nel finale mette tutti i migliori per averli nella lotteria dei rigori e la spunta.