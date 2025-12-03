Manna a Mediaset: "Lucca? Viene da Udine, serve pazienza. Con Lukaku niente fretta"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre-partita di Napoli-Cagliari: "Lucca? Sicuramente la squadra è più completa dopo il mercato, ci vuole più pazienza. Per cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito. Lukaku? Sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma.

Obiettivi? Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia mancano da cinque anni. Formazione? Noi abbiamo dei giocatori che hanno giocato meno ma che meritano di avere una possibilità. È un peccato non vedere Marianucci, ma sono tutti giocatori che stanno lavorando bene. Qualche esperimento, ma siamo sicuri di giocare per passare il turno“.