Live Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r (Lucca 27', Esposito 67'): passa il Napoli ai rigori!

Il Napoli si complica la vita con le proprie mani nel match contro il Cagliari, dopo aver dominato l'intera gara subisce il gol del pari in modo beffo e la gara si prolunga fino ai calci di rigore. Il gol di Lucca ed il pari di Sebastiano Esposito allestiscono il palcoscenico ideale per ben 20 calci di rigore. È decisivo l'errore di Luvumbo ed il mancino di Buongiorno per portare il Napoli ai quarti dopo 4 anni.

20.13 - Il Napoli sfiderà una tra Fiorentina e Como che si disputerà a gennaio.

20.13 - BUONGIORNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! BATTE CAPRILE ED IL NAPOLI VINCE E PASSA AI QUARTI DI FINALE!

20.12 - Se il Napoli segna passa, Buongiorno vs Caprile

20.12 - SBAGLIA LUVUMBO!!!! VANJA PARA

20.11 - Luvumbo vs Vanja

20.11 - Spiazzato Caprile e si continua! Napoli 8 Cagliari 8

20.11 - Juan Jesus vs Caprile

20.10 - Spiazzato Vanja. Napoli 7 Cagliari 8

20.10 - Di Pardo vs Vanja

20.10 - Spiazzato Caprile, Napoli 7 Cagliari 7

20.09 - Spinazzola vs Caprile

20.09 - Gol ancora! Napoli 6 Cagliari 7

20.09 - Vanja vs Idrissi.

20.08 - CHE RIGORE DI VANJA. NAPOLI 6 CAGLIARI 6

20.08 - Vanja vs Caprile

20.08 - Intuisce ma non para Savic, Napoli 5 Cagliari 6

20.07 - Adopo vs Vanja

20.07 - Non sbaglia Elmas, Napoli 5 Cagliari 5

20.07 - Elmas vs Caprile, se sbaglia passa il Cagliari

20.06 - Spiazzato Savic. Napoli 4 Cagliari 5

20.06 - Luperto vs Savic. Si va ad oltranza

20.05 - SBAGLIA NERES! PARA CAPRILE

20.05 - David Neres vs Caprile, rigore decisivo

20.05 - Che rigore! Napoli 4 Cagliari 4

20.04 - Esposito vs Vanja. Se sbaglia passa il Napoli

20.04 - GOOOOOL. Napoli 4 Cagliari 3

20.03 - Højlund vs Caprile per il sorpasso

20.03 - TRAVERSAAAAAAA, SBAGLIA FELICI!

20.03 - Felici vs M.Savic

20.02 - Non sbaglia Lang! Napoli 3 Cagliari 3

20.02 - Lang vs Caprile

20.01 - Ancora a destra, ancora gol! Napoli 2 Cagliari 3

20.01 - Prati vs M.Savic

20.01 - Spiazzato anche Caprile. Napoli 2 Cagliari 2

20.01 - McTominay vs Caprile

20.00 - Spiazzato M.Savic. Napoli 1 Cagliari 2

20.00 - Vanja vs Borrelli

20.00 - Non sbaglia Politano! Napoli 1 Cagliari 1

19.59 - Caprile vs Politano

19.59 - Rigore perfetto. Napoli 0 Cagliari 1

19.59 - Vanja vs Obert

19.58 - Si batterà sotto la Curva B. Parte il Cagliari

19.58 - A breve la scelta della porta in cui si calceranno i rigori

94' - SI VA AI CALCI DI RIGORE. TERMINA 1-1 NAPOLI CAGLIARI. SEGUI CON NOI I RIGORI

90' - 4' di recupero

88' - Che occasione per McTominay! Stop e mancino, miracolo di Caprile!

78' - Ammonito Prati per imprudenza su McTominay

76' - A testa bassa attacca il Napoli

70' - Ci prova McTominay, sinistro che termina fuori! Gran palla recuperata da Spinazzola che allarga su Hojlund, subito per McTominay palla out.

67' - GOL DEL CAGLIARI! Contropiede fulmineo e fortunoso per il Cagliari che con Borrelli prova a calciare, il recupero di McTominay favorisce Sebastiano Esposito che solo davanti a Milinkovic-Savic pareggia i conti

60' - Fuori Ambrosino, dentro McTominay

52' - Gestisce il Napoli

46' - Batte il Cagliari l'avvio della ripresa

19.04 - Si riparte

46' - Fine primo tempo

45' - 1' di recupero

36' - Fallo di Luvumbo su Spinazzola, punizione pericolosa per il Napoli

30' - Che sprint di Vergara che supera 4 avversari e serve Lucca, l'attaccante ci prova con il destro ma la palla termina out.

27' - GOL GOL GOL GOL DI LUCCA! Calcio d'angolo da destra per il Napoli, Politano e Vergara scambiano e quest'ultimo crossa perfettamente sulla testa di Lucca che sul secondo palo impatta e batte Caprile!

20' - Sprint super di Ambrosino, Luperto lo atterra ed è calcio di punizione

14' - Bruttissimo intervento di Pavoletti che con la gamba colpisce la testa di Beukema

10' - Corner per il Cagliari ribattuto, atterrato Vergara nella ripartenza

4' - Due corner di fila per gli azzurri che iniziano con il piede sull'accelleratore

18.00 - INIZIA NAPOLI-CAGLIARI

17.59 - Squadre in campo

17.50 - Terminata la fase di riscaldamento per le due squadre, tutto pronto per Napoli-Cagliari

17.30 - Il ds azzurro Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset: "Lucca? Sicuramente la squadra è più completa dopo il mercato, ci vuole più pazienza. Per cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito. Lukaku? Sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma.

Obiettivi? Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia mancano da cinque anni. Formazione? Noi abbiamo dei giocatori che hanno giocato meno ma che meritano di avere una possibilità. È un peccato non vedere Marianucci, ma sono tutti giocatori che stanno lavorando bene. Qualche esperimento, ma siamo sicuri di giocare per passare il turno“.

17.25 - L'esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi, oggi all'esordio da titolare in stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset nel pre partita con il Cagliari. Il cambio modulo vi è servito per risollevarvi? "Secondo me c'entra poco. Quello che ci è servito per risollevarci è stato guardarci in faccia e dire le cose come stanno. nello spogliatoio".

17.20 - L'attaccante rossoblu Leonardo Pavoletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset: "Sebastiano Esposito? E' un giocatore forte. Lo coccoliamo, ma a volte è necessario pure tirargli le orecchie, deve capire l'importanza di giocare di squadra, così come di segnare goal importanti. Oggi è un'altra occasione per ottenere un risultato importante, condito dalla prestazione, potrebbe darci un po' più di spensieratezza per affrontare le prossime gare di campionato".

17.15 - Ufficiali le scelte di formazione di Antonio Conte per la gara di questo pomeriggio alle ore 18 contro il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Rivoluzione nell'undici iniziale del Napoli con tanti cambi rispetto alla partita vinta domenica sera all'Olimpico contro la Roma. Ampio turnover, dunque, data l'emergenza ma soprattutto pensando al match di domenica sera a Fuorigrotta contro la Juventus di Spalletti, ex di turno.

Anche nel Cagliari tanti cambi con l'ex Pavoletti in attacco, supportato da Luvumbo e Kilicsoy. In difesa c'è l'ex Luperto con Obert e Rodriguez mentre in mezzo al campo un altro ex, Gaetano, con Adopo ed Deiola e Adopo ai lati.

Ecco le scelte di formazione:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All.: Conte.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. All.Pisacane

17.00 - Nonostante l'orario ed il fascino limitato della competizione, al Maradona si prevede una grande cornice di pubblico.

Antonio Conte farà delle rotazioni per dare modo ad alcuni elementi di tirare il fiato, anche non sarà possibile per tutti vista l'emergenza numerica. Nel 3-4-3 ci sarà ancora Milinkovic-Savic in porta, nel terzetto di difesa si inserisce Juan Jesus e arretra Olivera, completa Beukema; è squalificato Marianucci che non sarà quindi del match. A centrocampo potrebbe riposare capitan Di Lorenzo, si candida Mazzocchi al suo posto, dall'altro lato rientra finalmente Spinazzola, in mediana possono subentare Elmas e Vergara in luogo di McTominay e Lobotka. In attacco, opportunità per Lucca e Politano, a sinistra ipotesi Ambrosino a che è in vantaggio nel ballottaggio con Lang.

Fabio Pisacane è orientato anche lui ad un turnover massiccio per dare spazio alle seconde linee. Dunque, 3-5-2 con l'ex Caprile in porta, in difesa chance per il giovane Juan Rodriguez, poi confermati Zappa e uno tra Deiola e Luperto; sulle corsie di centrocampo agiranno Di Pardo e Idrissi, in mezzo tocca all'altro ex di turno Gaetano, coadiuvato da Cavuoti e Prati. Davanti sono in salita le quotazioni di Luvumbo e Kilicsoy ma occhio anche all'opzione Felici.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, domani alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono reduci da tre successi di fila, di cui l'ultimo in trasferta contro la Roma, che hanno dato tanta carica ed entusiasmo: superare anche il turno di Coppa Italia sarebbe un ulteriore segnale positivo nell'avvicinamento al big match contro la Juventus. Va però sottolineato come gli impegni siano tanti e gli interpreti a disposizione pochi, sono quindi chiamate in causa soprattutto le seconde linee.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari