Ufficiale Formazione Napoli, rivoluzione per Conte che ne cambia 8: torna Lucca

vedi letture

Ufficiali le scelte di formazione di Antonio Conte per la gara di questo pomeriggio alle ore 18 contro il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Rivoluzione nell'undici iniziale del Napoli con tanti cambi rispetto alla partita vinta domenica sera all'Olimpico contro la Roma. Ampio turnover, dunque, data l'emergenza ma soprattutto pensando al match di domenica sera a Fuorigrotta contro la Juventus di Spalletti, ex di turno. Anche nel Cagliari tanti cambi con l'ex Pavoletti in attacco, supportato da Luvumbo e Kilicsoy. In difesa c'è Luperto con Obert e Rodriguez mentre in mezzo al campo un altro ex, gaetano, con Adopo ed Deiola e Adopo ai lati.

Ecco le scelte di formazione:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All.: Conte.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. All.Pisacane