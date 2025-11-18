Conte, Repubblica: "Potrebbero non esserci confronti con la squadra, il motivo"

Antonio Conte ieri ha diretto l'allenamento alla ripresa dopo i due giorni di riposo concessi. Primo giorno di lavoro per lui dopo la sosta e la pausa che si era preso per qualche giorno la scorsa settimana.

“Il suo rientro ieri a Castel Volturno è stato più soft del previsto: poche parole, nessun confronto e soltanto lavoro, come se nulla fosse successo. Il tecnico era arrivato a Capodichino con un volo da Torino e dall’aeroporto si è diretto immediatamente al Training Center: dove si è trattenuto per oltre quattro ore. Cento minuti circa di allenamento, con lavoro inizialmente fisico e poi tattico. Alla fine l’ex ct è andato via con il fratello Gianluca, che l’ha relazionato sulle dinamiche all’interno del gruppo durante la scorsa settimana“.

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla delle prime ore di Conte tornato ieri a Castel Volturno ma aggiunge anche che potrebbe non esserci nessun confronto con la squadra neppure quando, a giorni, rientreranno tutti i nazionali. “Conte potrebbe però anche fare a meno di un faccia a faccia con la squadra, visto che ai giocatori ha già detto tutto e aspetta di vedere sul campo quale sarà la loro reazione”.