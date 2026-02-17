Del Genio: "L'allenatore dell'anno prossimo è un tecnico bravissimo"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 del futuro del Napoli con una sua precisa considerazione a Ne Parliamo il Lunedì: "L'allenatore del Napoli dell'anno prossimo è un allenatore bravissimo: Conte. L'ha detto lui, mi rifaccio alle sue parole. Conte è uno dei migliori in circolazione e ho una sensazione, anche se non lo dirà mai pubblicamente.

Sta lavorando su se stesso per portare un Conte nuovo e aggiornato anche sulle rotazioni mancanti e la grande opportunità ce l'ha adesso anche senza impegno durante la settimana. Per me può farlo. Alisson e Giovane per esempio non devono essere messi nelle stesse condizioni di Neres e Vergara entrati solo per infortuni dei compagni".