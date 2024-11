Conte riceverà due piacevoli sorprese oggi in allenamento

Due piacevoli sorprese per Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti previsti per oggi alla ripresa della preparazione verso la sfida interna alla Roma. In gruppo ci saranno anche Romelu Lukaku e Amir Rrahmani che sono arrivati in anticipo dalle proprie nazionali, come scrive Repubblica.

Il belga ha giocato solo la prima partita del Belgio contro l'Italia - ma sta bene e oggi si allenerà regolarmente in gruppo - mentre il difensore del Kosovo ha saltato l'ultima essendo squalificato e così, come il belga, ha fatto prima rientro in Italia e oggi sarà già a disposizione in vista della sfida di domenica contro la Roma.