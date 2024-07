Conte, si comincia: martedì il raduno con 7 assenti, ma Osimhen ci sarà

Olivera, invece, dovrebbe saltare anche l’inizio del soggiorno abruzzese perché è ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay

Victor Osimhen sarà a disposizione di Antonio Conte dal primo giorno di ritiro, dal momento che la sua cessione non si sblocca e non si sbloccherà neanche nei prossimi giorni molto probabilmente. Il nigeriano ci sarà, mentre saranno sette gli assenti sia al raduno di Castel Volturno che durante la prima fase di preparazione a Dimaro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, cominciando proprio da Osimhen:

"L’attaccante sarà a disposizione del nuovo allenatore per i due giorni di test fisici e atletici prima di partire per Dimaro. Saranno assenti in Val di Sole i sei nazionali usciti agli ottavi agli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Saranno a disposizione di Conte direttamente per il ritiro di Castel di Sangro in programma a partire dal 25 luglio. Olivera, invece, dovrebbe saltare anche l’inizio del soggiorno abruzzese perché è ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay".