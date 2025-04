Conte valuta due soluzioni per sostituire Neres: le opzioni

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:08 In primo piano

Per la sostituzione di David Neres, sono due le soluzioni a cui sta pensando Antonio Conte. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La prima è quella proposta a Monza ma anche in passato, ovvero Spinazzola ala offensiva, esterno alto nel tridente, con Olivera alle sue spalle. Un ruolo ricoperto spesso nel corso di questa stagione con il compito di affondare per il cross giocando con le sovrapposizioni del collega di fascia.

L’altra idea, anche questa ormai consolidata, è l’impiego di Raspadori, decisivo a Monza con l’assist per McTominay. Con Jack alle spalle di Lukaku, il Napoli tornerebbe al 4-2-4 (4-4-2) di Venezia con McTominay che partiva da sinistra" spiega il quotidiano