Copenhagen-Napoli, annunciate le formazioni: Conte conferma Vergara, sorpresa Gutierrez
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Parken Stadium tra Copenhagen e Napoli, settimo turno della league phase di Champions League. Antonio Conte inserisce Buongiorno al posto di Rrahmani in difesa, dove arretra Di Lorenzo per fare spazio a Spinazzola sulla corsia destra con Gutierrez dall'altro lato; confermato Vergara sulla trequarti, agirà insieme ad Elmas in supporto di Hojlund. Nei danesi, Jacob Neestrup opta per il tandem d'attacco Dadason-Cornelius con Elyounoussi e Achouri sugli esterni.
COPENHAGEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling; Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup. A disposizione: Buur, Runarsson, Garananga, Hatzidiakos, Claesson, Moukoko, Larsson, Robert, Sarapata, Clem, Hojer, Ankamafio.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Beukema, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lucca, Lang.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
