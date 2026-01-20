Lang via, retroscena Sky: "La squadra ha provato a far cambiare idea a Conte"

vedi letture

"Quello che ritengo un po’ sorprendente è l’addio di Noa Lang. Da quello che ho visto, lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo e Lukaku, hanno fatto tanto per cercare di convincere Conte a non farlo andare via. Ma evidentemente non ci sono riusciti”, questo il clamoroso retroscena svelato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni di Televomero nel corso de 'Il Bello del Calcio'.

L'attaccante olandese sembra ormai in procinto di lasciare Napoli su richiesta dell'allenatore, e da questo racconto pare la scelta non fosse condivisa dallo spogliatoio che ha provato a spingere per la permanenza. Noa Lang dopo la partita di stasera contro il Copenhagen dovrebbe partire in direzione Istanbul per vestire la maglia del Galatasaray, con cui è in chiusura un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.