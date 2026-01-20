Lang-Lucca ai saluti, Cds: "Si aspetta l'ok e da domani arrivano i rinforzi"

Lang è sempre più vicino al Galatasaray. Lucca al Nottingham. Con le loro uscite, ecco i primi colpi. Il Cds oggi in edicola fa il punto della situazione sul mercato degli azzurri.

"Lang, sui social, da qualche ora, ha anche eliminato ogni indizio d’azzurro dalla bio e dalla foto profilo. La trattativa tra i due club è vicina alla conclusione e anche il giocatore sembra pronto a convincersi ad accettare la Super Lig. Il club aveva fissato a 27 milioni la cifra per la cessione, ora l’affare è impostato sulla base del prestito oneroso a 2 milioni con riscatto a 30. L’altro giocatore a salutare e a far spazio in attacco sarà Lorenzo Lucca. L’affare con il Nottingham Forest è avviato, aspettando l’ok del giocatore. Lucca aveva diverse richieste, lo avevano cercato anche Inzaghi all’Al-Hilal, in Arabia, ma ora è il club inglese ad aver messo la freccia su tutti".