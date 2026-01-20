Olivera in uscita? Sorpresa Nottingham: "Vuole doppio colpo dal Napoli"

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha ricevuto alcune offerte. A quanto pare, secondo Tuttosport, il suo futuro è in bilico. Sull'uruguayano c'è il pressing del Nottingham Forest, interessato a lui oltre che a Lorenzo Lucca: "Ma il Nottingham vorrebbe anche Mathias Olivera, quest'ultimo in cerca di maggior minutaggio in vista dei Mondiali, e ha avanzato una prima offerta da 15 milioni di euro: gli azzurri ne chiedono almeno 22 - comprensivi di bonus - per chiudere".