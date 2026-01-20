Alvino non ci sta: "Real e United vogliono Conte, e a Napoli si dice è un allenatore normale!"

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso del 'Salotto Azzurro', ha parlato di Antonio Conte e del giudizio dell'opinione pubblica nei suoi confronti: "Florentino Perez, che adesso ha messo come traghettatore Arbeloa per tamponare, inizia a fare il nome di Antonio Conte per il Real Madrid. Al Manchester United iniziano a fare il nome di Antonio Conte... e noi qua a Napoli ci permettiamo il lusso di dire 'Antonio Conte è un allenatore normale'.

Il Napoli ha ridicolizzato Milan e Bologna quindici giorni fa a Riyadh, li ha ridicolizzati giocando calcio vero. Il Napoli è campione d'Italia in carica, al centro della maglia porta lo Scudetto tricolore e l'ha vinto Antonio Conte. Il Napoli è in corsa per il campionato, per la Champions League e per la Coppa Italia... Ma il Napoli fosse diventato il Bayern Monaco e io non me ne sono accorto?! 'Antonio Conte è un pacchetto', viva il pacchetto Antonio Conte!".