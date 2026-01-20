Avanza Maldini jr al posto di Lang: la strategia del ds Manna

Sta per accendersi il mercato del Napoli. Priorità alla sfida con il Copenaghen di questa sera, con un organico ridotto e addirittura nove assenze, e poi - prima della Juve - potrebbero esserci novità con diversi giocatori valutati. Come Daniel Maldini dell’Atalanta che è un’idea sempre più viva al posto di Lang.

Maldini jr è un profilo da diverso tempo nella lista del ds Manna. Il Napoli riflette e potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni. Anche la Juve resta sullo sfondo. Alternative? Sterling del Chelsea, vecchia idea che ritorna, con i Blues che però dovrebbero pagare gran parte dell’ingaggio che è altissimo. Chieste anche informazioni per Mathys Tel, anni 20, stellina francese del Tottenham. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.