Coppa Italia, il cammino del Napoli: possibile quarto con la Lazio al San Paolo e poi Inter o Atalanta, più agevole per la Juve

Si è tenuto quest'oggi - presso la sede della Lega Serie A a Milano - il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020. Il Napoli stavolta è stato sorteggiato come prima testa di serie delle prime otto che entreranno in gioco solo dagli ottavi di finale (2 Juventus, 3 Milan, 4 Inter, 5 Atalanta, 6 Torino, 7 Roma, 8 Lazio) e quindi a differenza dell'anno scorso giocherà in casa anche l'eventuale quarto di finale ed avrà eventualmente anche la semifinale di ritorno in casa.

TABELLONE - Alla competizione partecipano 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal numero 1 al numero 78 (il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi mercoledì 13 maggio 2020). Gli incontri dei primi tre Turni Eliminatori, del Quarto Turno, degli Ottavi e dei Quarti di Finale si disputano in gara unica. Le 8 società teste di serie faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale (in programma il 15 e 22 gennaio 2020), affrontando le qualificate dal quarto turno.

IL CAMMINO DEL NAPOLI - Agli ottavi di finale il Napoli sfiderà una tra Sassuolo e Brescia (se non dovessero perdere nei turni eliminatori da compagini di serie B) e il sorteggio stabilirà chi giocherà in casa (come da regolamento quando una testa di serie A pesca una squadra da 9 a 20) Sorteggio favorevole, come detto, perché gli azzurri giocheranno in casa col numero di sorteggio più basso (il primo), anche se da quel lato di tabellone le teste di serie sono Lazio (eventualmente ai quarti) e Atalanta o Inter potenzialmente in semifinale mentre la Juventus dall'altro lato ha teste di serie arrivate più in basso in classifica come Roma (ai quarti potenzialmente) e Milan o Torino sulla carta in semifinale.