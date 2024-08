Ufficiale Coppa Italia, sarà Napoli-Palermo al Maradona: data e tabellone

I rosanero ora dovranno vedersela con il Napoli agli ottavi di finale, il match si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona.

Si delinea il tabellone di Coppa Italia. Altra eliminazione di una squadra di Serie A con il Parma battuto 1-0 in casa dal Palermo. A decidere il match disputato al Tardini un eurogol dell'ex Napoli Roberto Insigne.

Palermo sul percorso del Napoli. I rosanero ora dovranno vedersela con il Napoli agli ottavi di finale, il match si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona mercoledì 25 settembre (data da ufficializzare in base agli anticipi e ai posticipi). Come nel caso dei 32esimi, in caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente della sfida dovrà affrontare la Lazio all'Olimpico sempre in gara unica. Di seguito il tabellone della Coppa Italia.