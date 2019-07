CorMezz - Il Real vuole 42mln perché Zidane chiede un altro regalo: spunta una dead-line

Il Napoli propone il prestito con diritto di riscatto per James Rodriguez oppure il pagamento dilazionato dei 42 milioni. Il Real Madrid vuole tutto e subito. Motivo? Lo spiega nei dettagli l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "L’affare non si sblocca ancora proprio su quest’aspetto: il Real ha già speso circa 300 milioni sul mercato e ha in mente di fare un ulteriore colpo, regalare a Zidane un centrocampista come Eriksen o Pogba oppure beffare il Barcellona incantando il Bernabeu con Neymar. Le regole introdotte un anno fa sul fair play finanziario impongono un disavanzo massimo di 100 milioni di euro tra entrate e uscite, perciò Florentino Perez vuole incassare subito, tutti in un’unica soluzione i 40-42 milioni chiesti al Napoli. La dead-line secondo il Real Madrid è la prima settimana d’agosto".