CorMezz - James-Napoli, spunta una formula inedita che coinvolge altri calciatori: i dettagli

James Rodriguez, avanti tutta con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che la garanzia per il Real Madrid potrebbe essere la cifra alta per il prestito oneroso: 10 milioni, con il riscatto a 30. C’è un’altra idea che balla sull’asse Florentino-Mendes: accettare le condizioni proposte dal Napoli per James Rodriguez ma proporre a De Laurentiis qualche giovane da valorizzare costruendo un’operazione che potrebbe prevedere il diritto di recompra.