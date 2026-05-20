Malfitano: “Ad ADL non è andato giù il flop Champions! Sarri? Mi intriga post Conte”

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Secondo Malfitano, il rapporto tra tecnico e società si sarebbe incrinato già a gennaio, dopo l’eliminazione in Champions

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte analizzando le ragioni che hanno portato alla separazione tra Antonio Conte e il Napoli, sottolineando come la frattura tra le parti fosse nell’aria da tempo. Secondo Malfitano, il rapporto tra tecnico e società si sarebbe incrinato già a gennaio, dopo l’eliminazione in Champions League, un risultato che il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe vissuto con grande insoddisfazione.

Conte, le valutazioni del Napoli e il futuro della panchina

“Che Conte potesse andare via era nell’aria. Il rapporto tra lui e De Laurentiis si è incrinato a gennaio, ovvero quando il Napoli è uscito dalla Champions League: quel trentesimo posto il presidente non lo ha mai digerito. Come abbiamo sempre detto, De Laurentiis e Conte si sono già confrontati sul futuro da diverso tempo. La corresponsabilità di Conte negli infortuni e la sua responsabilità nell’eliminazione dalla Champions, per non dimenticare la decisione di starsene a casa dopo quanto successo col Bologna, sono cose che il presidente ha valutato. De Laurentiis è un presidente geniale, non sottovalutiamo mai la sua intelligenza. Avere una stagione con 40 e più infortuni non è ordinario e questo è un aspetto che è stato preso in esame.

Conte è un vincente, la storia parla per lui. Non mi ha convinto nel gioco, non mi piace molto come persona, ma è indubbio che sia un allenatore che porta a casa i risultati. Ribadisco però che il secondo posto e la vittoria della Supercoppa in questa stagione sono il minimo sindacale. Avere una rosa da 230 milioni ha alzato le aspettative e quindi la stagione non è stata esaltante. Al posto di Conte mi intriga la possibilità di un ritorno di Sarri. Non è da escludere la pista Allegri, ma Sarri di nuovo a Napoli potrebbe chiudere un cerchio e realizzare ciò che è rimasto incompiuto nel 2018”.