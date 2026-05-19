Sarri sogna Napoli, Romano: "Aspetta l'ok per tornare e provare a vincere"

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Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano su Youtube parla del futuro della panchina del Napoli: "Il nome di Sarri lo abbiamo sempre fatto, ci sono due strade: una porta al ritorno al Napoli, che è il suo sogno. Sarri è tentatissimo da questa possibilità. Anche lui domenica ha fatto capire di essere pronto a lasciare la Lazio. Per Sarri, Napoli è un desiderio che diventerebbe realtà. E Sarri ora vuole provare a vincere a Napoli oltre la grande bellezza.

L'altra strada porta all'Atalanta visto che Giuntoli lo stima tantissimo. Al Napoli piace anche Fabio Grosso ma il nome di Sarri resta quello più forte. Maresca? Non è mai stata una possibilità per i club italiani, andrà al City, è un matrimonio scritto, pronto da tempo. Non ci sono accordi ancora ma è sempre stato il primo nome al posto di Guardiola che a fine stagione andrà via".