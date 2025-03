Corsa scudetto: i tre elementi che possono spingere la squadra di Conte

Il Napoli crede nello scudetto: ci sono tre elementi che possono spingere la squadra di Conte. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica: "Tecnico e i giocatori hanno infatti a disposizione ancora 9 giornate per tentare la grande impresa e un bel po' di validi motivi per credere ancora alla rimonta, che non potrà tuttavia più tardare e deve iniziare subito: già nel posticipo di domenica sera al Maradona ( ore 20.45) contro il Milan.

Il gruppo è ritornato quasi al completo con il rientro alla base di quasi tutti i Nazionali, in infermeria c'è solamente il terzo portiere Contini, la condizione atletica generale è in crescendo e il calendario in discesa. Ora o mai più, insomma. / presupposti per lottare almeno fino alla fine sono robusti" scrive il quotidiano.