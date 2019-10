CorSera - ADL a cena con la squadra: niente moniti, ha provato ad alleggerire la tensione

E' notizia di ieri la visita del presidente Aurelio De Laurentiis a Castelvolturno, in vista del match di oggi contro l'Atalanta. Il patron azzurro ha raggiunto la squadra proprio per dare coraggio in un momento delicato della stagione, dopo il pareggio di Ferrara contro la Spal. L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera ha raccontato la visita del patron: "Il leader calmo, invece, preferisce il silenzio con i media e trascorre una serata con Aurelio De Laurentiis, arrivato ieri sera in ritiro a Castel Volturno. Il presidente ha colto la difficoltà del momento e, come già accaduto in passato, ha scelto di essere vicino alla squadra. Senza troppi giri di parole, né particolari moniti. De Laurentiis ha provato ad alleggerire l’ambiente, ad allontanare le tensioni. A tavola insieme con la squadra, come se fosse una serata «normale»".